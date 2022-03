https://it.sputniknews.com/20220303/covid-novavax-efficace-contro-omicron-15424076.html

Covid, Novavax: efficace contro Omicron

Covid, Novavax: efficace contro Omicron

Ema valuterà l'utilizzo di Novavax per le terze dosi e per la vaccinazione della fascia tra 12 e 17 anni. 03.03.2022, Sputnik Italia

Il vaccino anti-Covid sviluppato da Novavax è efficace contro Omicron. I dati preliminari mostrano che la risposta immunitaria indotta da Nuvaxovid neutralizza la nuova variante. Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell'Ema, durante il briefing periodico con la stampa. In maniera similare a quanto osservato con i vaccini mRna l'efficacia contro Omicron è inferiore rispetto alle altre varianti di Sars-Cov-2. L'Ema valuterà l'utilizzo del vaccino Novavax per la terza dose e la sua estensione alla fascia d'età tra 12-17 anni. Cavaleri ha aggiunto che per supportare queste indicazioni Ema discuterà con l'azienda gli ultimi risultati degli studi clinici. Ad oggi, giovedì 3 marzo, secondo il rapporto Aifa sono 134.318.859 le dosi di vaccino anti-Covid. Sono 48.277.065 le persone (89,39%) della popolazione maggiore di 12 anni che hanno completato il ciclo vaccinale, 37.643.253 quelle che hanno ricevuto la terza dose addizionale o di richiamo.Almeno una dose del vaccino pediatrico in fascia 5-11 è stata ricevuta da 1.357.561 bambini.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

