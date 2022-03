https://it.sputniknews.com/20220302/ucraina-ricciardi-campagna-vaccinale-anti-covid-per-i-profughi-15398784.html

Ucraina, Ricciardi: "Campagna vaccinale anti-Covid per i profughi"

Il consulente di Speranza ritiene necessario conciliare la necessità di accogliere i profughi ucraini con l'esigenza di sicurezza sanitaria. 02.03.2022, Sputnik Italia

Le tensioni in Ucraina si aggiungono alla pandemia di Covid. Per Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene presso l’università Cattolica, è necessario conciliare l'accoglienza dei profughi ucraini alla necessità di sicurezza sanitaria.Ricciardi ha ricordato nei paesi dell'Est la percentuale di copertura vaccinale contro il SARS-CoV-2 non supera il 60%."Queste popolazioni sono scarsamente vaccinate, - ha ribadito - c'è bisogno di cautela per evitare di rimettere in circolazione il virus in maniera ancora più forte", con riferimento a 5 milioni di persone non vaccinate.Ad oggi, mercoledì 2 marzo, in Italia sono state somministrate 134.235.229 dosi di vaccino anti-Covid. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario sono 48.258.712, pari all'89,5% della platea, quelle che hanno ricevuto la terza dose addizionale sono 42.016.366.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

