Ucraina, la Scala perde Anna Netrebko: "ingiusto obbligare un artista a denunciare la sua patria"

L'addio definitivo del soprano dopo la decisione del teatro di allontanare il maestro Valery Gergiev per le sue posizioni politiche. La sostituirà Anna... 02.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-02T20:01+0100

2022-03-02T20:01+0100

2022-03-02T20:01+0100

Il soprano Anna Netrebko non si esibirà il 9 marzo alla Scala di Milano per l'"Adriana Lecouvreur". Dopo aver saltato due prove, smentisce come fake news le indiscrezioni su una sua presunta indisposizione e conferma il forfait: "Non verrò", scrive in una storia di Instagram. Il riferimento è all'allontanamento dal teatro del Piermarini del maestro russo Valery Gergiev, il direttore d'orchestra raggiunto dall'ultimatum del sindaco Beppe Sala per la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin. L'artista russa naturalizzata austriaca dopo il provvedimento ha pubblicato una foto assieme al maestro (poi tolta) e ha manifestato la sua condanna alla "insensata guerra di aggressione". della Russia. Dopo alcune ore, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la stal cancella i suoi post, rende inaccessibile l'account e conferma che non si esibirà sul palcoscenico della Scala. "Questo non è per me il momento di fare musica e di salire in palcoscenico - ha scritto - Ho quindi deciso per il momento di fare un passo indietro dai miei impegni artistici. È una decisione estremamente difficile per me ma so che il mio pubblico potrà capirla e rispettarla".

