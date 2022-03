https://it.sputniknews.com/20220302/stellantis-nel-2030-ricavi-raddoppiati-e-cinque-milioni-di-auto-elettriche-15395892.html

Stellantis: nel 2030 ricavi raddoppiati e cinque milioni di auto elettriche

Il piano presentato dall’ad Tavares punta a 300 miliardi di euro e a 100 nuovi modelli, di cui 75 a motore elettrico, entro i prossimi otto anni. I sindacati... 02.03.2022, Sputnik Italia

Il piano si intitola Dare Forward 2030 (Osare verso il 2030) e prevede che Stellantis raddoppi i ricavi entro il 2030, raggiungendo quota 300 miliardi di euro.Un obiettivo ambizioso, da raggiungere con le vetture elettriche, dopo il primo anno dalla fusione del colosso chiuso con un ampio segno positivo.Ed è un “impegno”, ha dichiarato l’amministratore delegato Carlo Tavares, che ha presentato ieri la sua prima strategia per il gruppo.Entro il 2030 cinque milioni di vetture elettricheTavares ha annunciato che Stellantis intende mettere su strada cento nuovi modelli, 75 dei quali solo con motore elettrico.I primi 45 veicoli green saranno sul mercato nel 2024 e la prima auto full electric che sarà presentata nel 2023 sarà la Jeep a trazione elettrica, realizzata nello stabilimento in Polonia, a Tychy.Traguardo che per gli Stati Uniti scende al 50%. E la società sarà carbon neutral al 2038.Gli scaloni del piano prevedono un milione di vetture con motore solo elettrico nel 2024, tre milioni nel 2027 e cinque milioni nel 2030.I sindacati chiedono garanzieIntanto, dopo la presentazione del piano, ci sono anche le reazioni dei sindacati italiani.Le sigle che rappresentano i lavoratori incassano la conferma dei 370 milioni di supporto da parte del governo italiano alla Gigafactory di Termoli, per cui si attende la firma dell’accordo entro poche settimane, ma chiedono più garanzie sulle fabbriche già nel piano.Per questo auspicano che queste rassicurazioni arrivino al tavolo al Mise fissato per il 10 marzo.Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl, ha sottolineato che “il piano vola alto, ora è necessario scaricarlo a terra nel nostro Paese. Al Mise si discuta di investimenti e lanci produttivi”.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

