Prezzi del gas alle stelle

I prezzi del gas in Europa negli ultimi giorni sono molto volattili, ma, in generale, sono aumentati dopo che il presidente russo, Vladimir Putin, ha... 02.03.2022, Sputnik Italia

I prezzi dei futures sul gas in Europa sono cresciuti, oggi, mercoledì 2 marzo e hanno superato i 2.226 dollari per mille metri cubi per la prima volta dal 23 dicembre, riportano i dati della borsa di Londra ICE Fututres.Gli esperti in materia hanno rilevato alcuni fattori alla base di tali aumenti: il basso livello di stoccaggio dei depisiti sotterranei, l'offerta limitata da parte dei fornitori e l'alta domanda di GNL dall'Asia.

