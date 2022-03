https://it.sputniknews.com/20220302/petrolio-il-brent-supera-i--113-al-barile-per-la-prima-volta-dal-2014-15404721.html

Petrolio, il Brent supera i $ 113 al barile per la prima volta dal 2014

Il marchio di petrolio Brent ha superato il valore di $ 113 al barile per la prima volta dal giugno 2014. 02.03.2022, Sputnik Italia

I prezzi mondiali del petrolio hanno accelerato la crescita al 7,5%, il costo del marchio di petrolio Brent ha superato i 113 dollari al barile per la prima volta dal 30 giugno 2014, lo dimostrano i dati delle contrattazioni. Alle 14:11, ora italiana, il prezzo dei futures di maggio sul greggio Brent è balzato del 7,53%, a 112,82 dollari al barile, e pochi minuti prima aveva superato i 113 dollari per la prima volta dalla fine di giugno 2014. I futures sul marchio WT di aprile sono aumentati del 7,5%, arrivando a 111,18 dollari. A seguito di una riunione, svoltasi mercoledì, l'OPEC+ ha dichiarato che ad aprile proseguirà con previsto l'aumento della produzione di 400.000 barili al giorno. Il prossimo incontro dell'organizzazione è previsto per il 31 marzo.

