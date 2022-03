Nuovo record nel Guinness dei primati: srotolata la bandiera più grande al mondo

https://it.sputniknews.com/20220302/nuovo-record-nel-guinness-dei-primati-srotolata-la-bandiera-piu-grande-al-mondo-15401396.html

È quella gallese la bandiera che entra nel Guinness dei primati come la più grande al mondo ad essere srotolata, più di 300 metri quadrati hanno sventolato... 02.03.2022, Sputnik Italia

guinness dei primati

È grazie a Lowri Morgan, conduttore televisivo gallese, ma anche atleta ed indubbiamente avventuriero, che si deve questo nuovo record.Ieri, nel giorno di San David, il santo patrono del Galles, il temerario conduttore televisivo ha srotolato, lungo una linea teleferica, una bandiera del Galles di 1.091,46 piedi quadrati, che equivalgono grosso modo a 300 metri quadrati.La bandiera è stata srotolata lungo la Zip World Tower di Hirwaun, nel Galles, e per rispettare le ferree direttive del Guinness dei primati è stata completamente spiegata per almeno di 10 secondi.Per compiere quest’impresa, Lowri Morgan è disceso lungo la linea della teleferica ad una velocità di poco superiore ai 110 chilometri orari.L’iniziativa è stata organizzata dal canale televisivo S4C, di cui Morgan è conduttore televisivo, per le celebrazioni del giorno di San David, il santo patrono del Galles.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

