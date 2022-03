https://it.sputniknews.com/20220302/nel-m5s-scoppia-il-caso-petrocelli-vota-no-allinvio-delle-armi-allucraina-15395622.html

Nel M5S scoppia il caso Petrocelli: vota no all’invio delle armi all’Ucraina

Nel M5S scoppia il caso Petrocelli: vota no all’invio delle armi all’Ucraina

Il presidente della commissione Esteri non ha mai nascosto di essere contrario e non ha intenzione di dimettersi. Crimi chiede provvedimenti. Altri 20 nel... 02.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-02T08:46+0100

2022-03-02T08:46+0100

2022-03-02T08:59+0100

movimento 5 stelle

ucraina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/10311048_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_27efdda8eb6eaf12ef378c75e00fa53b.jpg

Il senatore Vito Petrocelli, pentastellato, assiduo frequentatore dell’ambasciata russa e vicino alla Cina, non ha mai nascosto le sue posizioni e non lo ha fatto neanche ieri, votando contro la risoluzione della maggioranza, che autorizza l’invio di armi ed equipaggiamenti militari all’Ucraina.La decisione del presidente della Commissione Esteri del Senato ha sollevato maretta nel Movimento 5 Stelle e un certo dibattito interno.Del resto, la sensibilità contro la risoluzione nel M5S non riguarda soltanto Petrocelli, ma anche una frangia che si è assentata al voto per posizioni prettamente pacifiste, una ventina di senatori.Petrocelli non lasciaIl senatore, che ha sempre rivendicato la propria simpatia per i paesi cosiddetti “non allineati” (compresa la Russia), non può essere sfiduciato e non vuole fare un passo indietro.I presidenti delle Commissioni vengono scelti e votati a inizio legislatura in base ai pesi di maggioranza e opposizione e poi vengono rivotati a metà legislatura: non c’è uno strumento di sfiducia o rimozione.Per questo c’è chi chiede che sia lui ad andarsene, come la vicepresidente della Commissione da lui presieduta, Laura Garavini, di Italia viva.Contrario a che Petrocelli resti al suo posto anche Massimo Mallegni, di Forza Italia.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

movimento 5 stelle, ucraina, russia