https://it.sputniknews.com/20220302/nel-2021-pil-sopra-le-previsioni-una-crescita-del-66-15397703.html

Nel 2021 Pil sopra le previsioni: una crescita del 6,6%

Nel 2021 Pil sopra le previsioni: una crescita del 6,6%

Meglio di quanto previsto dal governo, al 6,5%. Pesa, però, la crescita dell’inflazione, trainata dai prezzi dell’energia. Il ministro Franco chiede prudenza. 02.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-02T19:55+0100

2022-03-02T19:55+0100

2022-03-02T19:55+0100

economia

pil

energia

inflazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10145849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba072078133530705ba80286d0272ddf.jpg

I dati presentati dall’Istat consegnano un quadro più positivo del previsto per la crescita dell’Italia.Il Pil ha fatto segnare +6,6% nel 2021, una “crescita di intensità eccezionale”, secondo l’Istituto di statistica, con dati di debito e deficit molto più giù, e meglio anche di quanto pronosticato fino a qualche settimana fa dallo stesso governo, con un Pil al +6,5% dopo il -9% del 2020, anno della pandemia.Proprio per questa contingenza, il ministro dell’Economia Daniele Franco invita alla prudenza.Confindustria teme l’effetto del caro energiaA preoccupare sono soprattutto i prezzi dell’energia, che a febbraio hanno fatto toccare un +94%, raddoppiati in un anno.In particolare, preoccupano il +65% per l’energia elettrica a febbraio, il +24% del gasolio, il +22% della benzina e il +6,6% del gas.Aumenti che si rispecchiano anche nei beni alimentari: +4,2%. La frutta fresca è al +6,8, le verdure quasi a +17%, il pesce a +4,5%. Le associazioni dei consumatori calcolano un aggravio di spesa per le famiglie superiore ai 2.000 euro nel 2022.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

https://it.sputniknews.com/20220224/nel-2021-una-famiglia-italiana-ha-speso-il-30-in-piu-per-la-luce-15297479.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

economia, pil, energia, inflazione