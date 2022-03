https://it.sputniknews.com/20220302/min-esteri-russia-lo-scenario-del-pulsante-nucleare-non-deve-realizzarsi-in-nessuna-circostanza-15406649.html

Min. Esteri Russia: lo scenario del pulsante nucleare non deve realizzarsi in nessuna circostanza

Min. Esteri Russia: lo scenario del pulsante nucleare non deve realizzarsi in nessuna circostanza

La Russia parte dal presupposto che lo scenario in cui i russi premeranno il famigerato pulsante nucleare non si realizzerà in nessuna circostanza, ha... 02.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-02T16:09+0100

2022-03-02T16:09+0100

2022-03-02T16:09+0100

mondo

politica

difesa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/840/29/8402907_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_76b1cf233c9f194f79c510036ffdf505.jpg

"Partiamo dal presupposto che questo scenario apocalittico non si realizzerà sotto nessun pretesto e in nessuna circostanza", ha detto la portavoce, rispondendo alla domanda su cosa potrebbe spingere la Russia a premere il pulsante nucleare.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina la mattina presto del 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che l'obiettivo dell'operazione è "la protezione delle persone che sono state sottoposte a violenze e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Per questo motivo, ha detto, si prevede di effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha sottolineato che le forze armate attaccano solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine, nulla minaccia la popolazione civile. Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi della DPR e LPR proseguono con l'avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa, russia