Meta oscura tutti i servizi del gruppo MIA Rossiya Segodnya

La società americana Meta ha oscurato le applicazioni di tutte le risorse di MIA Rossiya Segodnya, ha riferito il servizio stampa del gruppo mediatico. 02.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-02T12:33+0100

2022-03-02T12:33+0100

2022-03-02T12:53+0100

mondo

I servizi Google Discover e Google News avevano in precedenza limitato la visualizzazione di contenuti da tutte le risorse di MIA Rossiya Segodnya. Il gruppo mediatico ha affermato che il blocco artificiale dei materiali nei principali canali di notizie di Google è "censura nascosta e manipolazione dell'agenda informativa". Rossiya Segodnya è un gruppo mediatico internazionale, la cui missione è la rapida e ponderata copertura di eventi in tutto il mondo, per informare il pubblico con diversi punti di vista su eventi chiave. Rossiya Segodnya presenta una linea di risorse informative d'agenzia: Ria Novosti, R-Sport, Prime, Ria rating, Inosmi. All'estero il gruppo è rappresentato dall'agenzia di notizie internazionale e radio Sputnik.

