Marc Innaro, M5S: "Professionista serio, accuse contro qualsiasi deontologia"

Il corrispondente Rai a Mosca è finito nell'occhio del ciclone dopo aver detto che la Russia ha subito negli ultimi 30 anni l'allargamento ad Est della Nato. 02.03.2022, Sputnik Italia

"Fare un'analisi geopolitica non deve essere motivo di aspra critica". Così si sono espressi parlamentari del Movimento 5 stelle in Commissione vigilanza Rai sul caso di Marc Innaro, il corrispondente Rai finito nell'occhio del ciclone dopo il suo intervento allo Speciale Tg2, considerato troppo sbilanciato a favore di Putin. A fianco del corrispondente si schiera anche l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, che parla di "accuse pretestuose e infondate" contro Innaro. Ad innescare la polemica era stato l'intervento del corrispondente Rai da Mosca allo Speciale Tg2 accusato di essere filo-Putin per aver detto: “Basta guardare la cartina geografica per capire che, negli ultimi 30 anni, chi si è allargato non è stata la Russia, ma la Nato”. Immediatamente interrotto, questa frase non è sfuggita al PD che portato il caso per un "approfondimento" alla commissione di Vigilanza Rai. Nell'interrogazione si sostiene che Innaro "ha sostanzialmente confuso il piano dei fatti da quello delle opinioni, attribuendo, come un fatto acquisito, la responsabilità della guerra in Ucraina all'avanzare della presenza della Nato ad Est provocando in tal modo la reazione della Russia guidata da Putin che, a giudizio del giornalista, sarebbe stata poco capita e rispettata dall'Occidente in questi e negli scorsi anni".

