Le forze della DPR hanno bloccato Mariupol

Le forze della DPR hanno bloccato Mariupol

Mariupol è stata bloccata, ha detto il rappresentante della Milizia Popolare della DPR, Eduard Basurin. 02.03.2022, Sputnik Italia

"Tutto sta andando come previsto. Mariupol è bloccata. Le truppe continueranno a muoversi nella direzione che ci aiuterà finalmente a fermare i bombardamenti delle aree residenziali degli insediamenti non solo nostri, ma anche dei nostri vicini a Lugansk", ha detto Basurin ai media russi.Basurin ha aggiunto che tra un paio di giorni sarà chiaro come si svilupperà la situazione.Secondo un rappresentante della Milizia Popolare, a Mariupol inizierà presto una catastrofe umanitaria: non ci saranno luce e cibo.Il 21 febbraio Vladimir Putin, in risposta alle richieste delle repubbliche del Donbass e dopo un appello dei deputati della Duma di Stato, ha firmato decreti che riconoscono la sovranità di LPR e DPR. La mattina presto del 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale per smilitarizzare l'Ucraina. Secondo il ministero della Difesa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine.L'offensiva prosegue in più direzioni, Kiev è bloccata da ovest. Tuttavia, una mappa dettagliata delle regioni dell'Ucraina in cui opera l'esercito russo non è stata ancora pubblicata ufficialmente. Le forze armate russe hanno raggiunto la supremazia aerea su tutta l'Ucraina. Ci sono morti da entrambe le parti.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

