L'Autorità del Canale di Suez smentisce che gli USA abbiano chiesto la chiusura per la Russia

Gli Stati Uniti non hanno chiesto di chiudere la rotta che collega il Mar Rosso con il Mediterraneo per la Russia, secondo l'Autorità del Canale di Suez (SCA). 02.03.2022, Sputnik Italia

"Non l'ha fatto", ha detto il capo della SCA, Osama Rabie, alla televisione di Sada el-Balad.Il dirigente della compagnia statale egiziana ha ricordato che “il Canale di Suez è un corridoio internazionale neutrale”, che non dipende da politica o conflitti.Rabie ha fatto questo commento mentre dozzine di paesi, per protestare contro l'intervento militare russo in Ucraina, chiudono il loro spazio aereo agli aerei russi.Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato, nelle prime ore del 24 febbraio, il lancio di un'"operazione militare speciale" in Ucraina, sostenendo che le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, precedentemente riconosciute da Mosca come Stati sovrani, avessero bisogno di aiuto di fronte al "genocidio" di Kiev.Uno degli obiettivi fondamentali di questa operazione, secondo Putin, è "la smilitarizzazione e la denazificazione" dell'Ucraina. Il presidente russo ha chiesto alle uniformi e ai civili in Ucraina di non resistere a questa operazione e ha avvertito che la Russia risponderà immediatamente a qualsiasi forza esterna che la minacci o si metta sulla sua strada.Secondo il ministero della Difesa russo, gli attacchi militari non sono diretti contro installazioni civili, ma cercano piuttosto di disabilitare le infrastrutture belliche.L'Ucraina ha rotto le relazioni diplomatiche con la Russia, ha imposto la legge marziale su tutto il territorio nazionale, oltre al coprifuoco a Kiev e in altre città, decretando la mobilitazione generale ed esortando la comunità internazionale ad attivare "tutte le possibili sanzioni" contro la Russia.Numerosi paesi, con eccezioni come la Cina, hanno condannato fermamente l'intervento della Russia in Ucraina e attivato diverse sanzioni individuali e settoriali che, per la prima volta, si estendono al presidente Vladimir Putin e al ministro degli Esteri Sergey Lavrov, prevedendo anche la parziale disconnessione della Russia del Sistema SWIFT, nonché la chiusura dello spazio aereo per le compagnie aeree russe e il blocco delle riserve internazionali della Banca Centrale Russa.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

