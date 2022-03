https://it.sputniknews.com/20220302/la-georgia-fara-domanda-per-aderire-allue-il-3-marzo-15408985.html

La Georgia farà domanda per aderire all'UE il 3 marzo

Le autorità politiche della Georgia hanno reso noto che presenteranno domanda per l'adesione all'Unione Europea. 02.03.2022, Sputnik Italia

georgia

ue

Il 3 marzo, il governo della Georgia presenterà una domanda di adesione all'Unione europea, ha detto durante un briefing il presidente del partito di governo "Sogno Georgiano" Irakli Kobakhidze. "Il governo della Georgia, guidato dal primo ministro Irakli Garibashvili, sta già preparando una domanda per lo status di paese candidato membro dell'Unione Europea, domanda che domani verrà inoltrata ufficialmente alle strutture dell'UE per conto del governo georgiano", ha aggiunto Kobakhidze.La richiesta di adesione da parte della Georgia fa eco a quella dell'Ucraina, dopo che qualche giorno fa il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky aveva chiesto "un'adesione immediata attraverso una nuova procedura speciale", per poi firmare la richiesta da spedire agli uffici di Bruxelles.

georgia

georgia, ue