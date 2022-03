https://it.sputniknews.com/20220302/la-crisi-russia-ucraina-avra-un-impatto-sul-trasporto-aereo-soprattutto-nellarea-15396148.html

La crisi Russia-Ucraina avrà un impatto sul trasporto aereo soprattutto nell’area

Ma per la Iata è ancora presto per stimare quali saranno le conseguenze a breve termine per l’aviazione. Ci sono rischi al ribasso proprio nel periodo di... 02.03.2022, Sputnik Italia

L'International Air Transport Association (Iata) prevede che il numero complessivo di viaggiatori che si sposta in aereo nel mondo sarà di quattro miliardi nel 2024, superando i livelli pre-Covid-19 (103% del totale del 2019).Questo dato, che segna una ripresa dopo il crollo legato alla pandemia, però, potrebbe subire degli impatti dalla crisi in corso tra Russia e Ucraina.Così si esprime la Iata in una nota, sottolineando che “i fattori di sensibilità includeranno l'estensione geografica, la gravità e il periodo di tempo per le sanzioni e/o la chiusura dello spazio aereo”.Nel periodo pre-Covid il mercato del trasporto aereo russo era undicesimo nel mondo per numero di passeggeri, quello ucraino 48°.Il mondo vuole tornare a viaggiareLe stime presentate dalla Iata rivelano che nel 2021 il numero complessivo di viaggiatori è stato il 47% dei livelli del 2019.La previsione valuta che nel 2022 il dato dovrebbe salire all'83%, quindi al 94% nel 2023, al 103% nel 2024 e al 111% nel 2025, ristabilendo una tendenza in crescita, che era stata azzerato dalla pandemia"Fortunatamente, più governi hanno capito che le restrizioni di viaggio hanno un impatto a lungo termine minimo o nullo sulla diffusione di un virus” e la “progressiva rimozione delle restrizioni sta dando la spinta tanto necessaria alle prospettive di viaggio”.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

