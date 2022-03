https://it.sputniknews.com/20220302/il-papa-invia-i-primi-aiuti-allucraina-si-tratta-di-materiale-sanitario-15405217.html

Il Papa invia i primi aiuti all’Ucraina, si tratta di materiale sanitario

Nello specifico, la donazione papale consiste in siringhe, cerotti, disinfettanti e altro materiale sanitario di soccorso. 02.03.2022, Sputnik Italia

L'Elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad Krajewski, ha consegnato alla comunità ucraina di Roma, presso la basilica di Santa Sofia, una donazione pontificia destinata all'aiuto delle genti in Ucraina e consistente in siringhe, cerotti, disinfettanti e altro materiale sanitario di soccorso.L’aiuto umanitario del Papa dovrebbe raggiungere tra qualche giorno Leopoli. Il Vaticano, inoltre, tramite il suo Elemosiniere, ha poi già fatto pervenire ai Nunzi di alcune aree particolarmente interessate somme di denaro utili ad aiutare che si trova in difficoltà, come ad esempio quelle indirizzate al Nunzio di Romania, al fine di sostenere i profughi ucraini ospitati nelle diverse strutture d’accoglienza ecclesiastiche.

