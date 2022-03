https://it.sputniknews.com/20220302/google-blocca-le-app-collegate-a-sputnik-e-rt-dal-google-play-store-in-tutta-europa-15394650.html

Google blocca le app collegate a Sputnik e RT dal Google Play store in tutta Europa

Questa mossa arriva mentre la Russia continua la sua operazione militare speciale per smilitarizzare e "de-nazificare" l'Ucraina, a seguito di una richiesta di... 02.03.2022, Sputnik Italia

Reuters ha riferito che Google ha bloccato le app collegate a Sputnik e RT dal Google Play store in tutta Europa.Ciò avviene dopo che Google ha dichiarato di star bloccando i canali YouTube "connessi a RT e Sputnik in tutta Europa, con effetto immediato".La società ha twittato che "ci vorrà tempo" perché i suoi sistemi "decollino completamente" e che i suoi team "monitorano costantemente la situazione per prendere decisioni rapide".Questa mossa è stata preceduta dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha annunciato che l'UE intende vietare i media statali russi, tra cui Sputnik, RT e le loro sussidiarie, come parte delle nuove sanzioni imposte alla Russia durante la sua operazione militare in Ucraina.All'inizio di questa settimana anche Instagram e Meta hanno limitato l'accesso a Sputnik e RT in tutta l'UE.Instagram non è attualmente disponibile per i membri del team Sputnik in tutta una serie di paesi, tra cui Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia.RT e Sputnik sono presi di mira, mentre la Russia continua la sua operazione militare speciale per smilitarizzare e "de-nazificare" il paese, dopo una richiesta di assistenza da parte delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, che hanno visto settimane di attacchi di artiglieria e mortaio intensificati da parte dell'esercito ucraino.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

