Giappone, il Primo Ministro rifiuta l'idea di condividere le armi nucleari americane sotto la NATO

Lo scorso fine settimana, l'ex primo ministro giapponese, Shinzo Abe, aveva detto all'emittente Fuji che Tokyo non dovrebbe "fissare un tabù sulla discussione della realtà di come il mondo è protetto", citando l'esempio del concetto di condivisione nucleare della NATO, in cui le armi nucleari statunitensi sono dispiegate in alcuni Stati membri della NATO, come nel caso dell’Italia. Nel frattempo, Abe ha ricordato che le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki hanno subito bombardamenti atomici e ha sottolineato la necessità di perseguire l'eliminazione totale delle armi nucleari.Allo stesso tempo, Kishida ha fatto riferimento alla politica giapponese dei tre principi non nucleari adottata negli anni '70, che comporta la non produzione, il non possesso e la non introduzione di armi nucleari nel paese.Delle tre potenze nucleari della NATO, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, solo Washington fornisce armi per la condivisione nucleare. Ad oggi, le armi nucleari statunitensi sono dispiegate in Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia nell'ambito della politica di condivisione nucleare della NATO.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

