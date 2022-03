https://it.sputniknews.com/20220302/carabinieri-sequestrati-45-quintali-di-prodotti-finti-dop-15390290.html

Carabinieri: sequestrati 4,5 quintali di prodotti finti dop

Una task force di carabinieri in tutta Italia ha sequestrato ben 4,5 quintali di prodotti alimentari con falsi marchi protetti, a seguito di questo sono state... 02.03.2022, Sputnik Italia

Operazione Marchio, è questo il nome che i Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina, Roma, Torino, Salerno e Parma hanno dato all’inchiesta, che ha portato al sequestro di ben 4,5 quintali di prodotti alimentari e a sanzioni per 23mila euro.Nel mirino dei controlli delle forze dell’ordine non solo aziende agricole, caseifici e frantoi, ma anche liquorifici, pasticcerie, pizzerie, ristoranti e salumifici.I sequestri sono avvenuti in provincia di Bari, Lecco, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Terni e Torino.Tra i prodotti contraffatti si contano false bottiglie di Liquirizia di Calabria Dop, finta Mozzarella di Bufala Campana, finto gelato al Pistacchio verde di Bronte Dop e ancora salumi e formaggi senza etichetta di provenienza, fino a fichi secchi divenuti Fico bianco del Cilento Dop.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

