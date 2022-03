https://it.sputniknews.com/20220302/biglietto-della-partita-desordio-di-michael-jordan-venduto-allasta-per-468mila-dollari-15402104.html

Biglietto della partita d'esordio di Michael Jordan venduto all'asta per 468mila dollari

Biglietto della partita d'esordio di Michael Jordan venduto all’asta per 468mila dollari

02.03.2022

Il biglietto della partita dei Chicago Bulls del 26 ottobre 1984 contro i Washington Bullets, giorno del debutto in NBA di Michael Jordan, è stato venduto per ben 468.000 dollari, circa 420mila euro, rende noto Heritage Auctions, che dichiara, inoltre che si tratterebbe dell’unico biglietto inutilizzato relativo a quello storico giorno.Il fortunato proprietario del biglietto venduto, Mike Cole, ha dichiarato di aver ricevuto all’epoca due biglietti da un amico, Jerry Sachs, all’epoca dirigente dei Bullets, e di non essere riuscito a trovare nessuno che potesse andare a vedere la partita con lui quel giorno."Non mi sono mai aggrappato a questi oggetti pensando che un giorno sarebbero valsi molti soldi. Li tengo stretti perché sono ricordi di belle esperienze, e quando invecchiamo, come nel mio caso, è spesso divertente pensare ai vecchi tempi", ha dichiarato al Chicago Tribune.Questa vendita all'ata ha rappresentato per poco tempo un record nelle vendite di un biglietto sportivo, battuto poi poco dopo da un biglietto del 15 aprile del 1947, giorno del debutto nella Major League di baseball, di Jackie Robinson, aggiudicato all'asta per la cifra di 480.000 dollari.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

