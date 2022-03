https://it.sputniknews.com/20220302/biden-gli-stati-uniti-chiuderanno-lo-spazio-aereo-americano-a-tutti-i-voli-russi-15394404.html

Biden: gli Stati Uniti chiuderanno lo spazio aereo americano a tutti i voli russi

Biden: gli Stati Uniti chiuderanno lo spazio aereo americano a tutti i voli russi

I voli russi non saranno più consentiti nello spazio aereo americano, poiché gli Stati Uniti sono intenzionati a intraprendere azioni aggressive per... 02.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-02T07:12+0100

2022-03-02T07:12+0100

2022-03-02T08:14+0100

mondo

crisi ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/15264268_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_8573b799da0aa261c1d72afb271af06d.jpg

"Ci uniremo ai nostri alleati nel chiudere lo spazio aereo americano a tutti i voli russi, isolando ulteriormente la Russia e aggiungendo un'ulteriore compressione alla loro economia", ha annunciato, sottolineando le perdite delle azioni russe e il calo del valore del rublo.Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti e la Federal Aviation Administration hanno fatto seguito, specificato che gli ordini che impediscono agli aerei e alle compagnie aeree russe di entrare e utilizzare lo spazio aereo americano entreranno in vigore entro la fine della giornata.La direttiva si applica a tutti gli aeromobili posseduti, certificati, operati, registrati, noleggiati o controllati da o a beneficio di qualsiasi cittadino russo. Gli aerei passeggeri e cargo sono tra i voli vietati, "chiudendo di fatto lo spazio aereo degli Stati Uniti a tutti i vettori aerei commerciali russi e ad altri aerei civili russi", dettaglia la nota.Il presidente degli Stati Uniti ha chiarito che le forze americane non saranno impegnate in conflitti armati all'interno dell'Ucraina, poiché sono di stanza in Europa esclusivamente per fornire assistenza agli alleati della NATO. Le forze statunitensi prenderebbero le armi solo se gli alleati della NATO fossero attaccati dalle forze russe, se queste decidessero di spingersi verso ovest, ha detto Biden.Le imminenti restrizioni dello spazio aereo degli Stati Uniti seguono la linea delle misure adottate dalle autorità europee e canadesi. La decisione dell'UE è arrivata in mezzo a una serie di altre sanzioni contro la Russia, compreso l'acquisto e la consegna di armi alle forze armate in Ucraina.Mosca ha risposto alla mossa annunciando, all'inizio di questa settimana, ritorsioni simmetriche e chiudendo a sua volta gli spazi aerei ai voli occidentali.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, crisi ucraina