https://it.sputniknews.com/20220302/biden-cerca-contatti-indiretti-con-la-cina-per-discutere-la-situazione-in-ucraina-15408535.html

Biden cerca contatti indiretti con la Cina per discutere la situazione in Ucraina

Biden cerca contatti indiretti con la Cina per discutere la situazione in Ucraina

Durante un meeting con dei giornalisti, il Presidente americano Joe Biden ha dichiarato di voler provare a comunicare con la Cina di Xi Jinping in merito alla... 02.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-02T17:22+0100

2022-03-02T17:22+0100

2022-03-02T17:22+0100

usa

joe biden

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12537648_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0340195056fdefb7bc5fba28f8abec77.jpg

Il presidente degli Stati Uniti ha anche parlato del leader ucraino Vladimir Zelensky, affermando che la scelta di restare o meno in Ucraina alle condizioni attuali debba essere solo sua.Il presidente degli Stati Uniti ha anche discusso della possibilità di muovere sanzioni contro il settore energetico russo, ribadendo che, ad oggi, nessuna possibilità "è stata rimossa dall'agenda".Il 21 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha firmato i decreti che riconoscono la sovranità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, per poi annunciare il 24 febbraio l'inizio di un'operazione militare speciale per smilitarizzare l'Ucraina. In risposta, gli Stati Uniti, i paesi dell'UE e una serie di altri stati hanno imposto nuove sanzioni contro la Russia, in particolare contro le maggiori banche russe, sette delle quali sono anche state 'staccate' dal sistema internazionale SWIFT.

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, russia