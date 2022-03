https://it.sputniknews.com/20220302/bergamo-raid-no-vax-imbrattati-sede-e-auto-ats--15406052.html

Bergamo, raid no-vax: imbrattati sede e auto Ats

Bergamo, raid no-vax: imbrattati sede e auto Ats

Negli ultimi mesi i raid avevano avuto come obiettivo alcuni centri vaccinali della provincia e le sedi di alcuni quotidiani, oltre al cimitero di Nembro. 02.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-02T20:33+0100

2022-03-02T20:33+0100

2022-03-02T20:33+0100

italia

Nella notte tra l'1 ed il 2 marzo gli attivisti no vax hanno compiuto un'altra incursione contro una struttura sanitaria nella provincia di Bergamo. L'obiettivo è stato l'edificio di viale Stazione ad Albino, la sede del presidio territoriale dell'Asst Bergamo est di Albino, che che ospita gli uffici, la guardia medica, qualche ambulatorio e lo spazio veterinario di Ats. I vandali hanno imbrattato con uno spray rosso i muri del palazzo colpendo anche alcune vetture di Ats. "I vax uccidono", "Asl maniaci vaccinali", "CP=Naziricatto" sono alcune delle scritte apparse questa mattina sulla facciata dell'Asst, oltre al logo con la "W" cerchiata simbolo della frangia più estrema del movimento. Il raid di stanotte non è un episodio isolato nella zona del bergamasco. Negli ultimi mesi i no vax avevano già preso di mira i centri vaccinali di Albino, Clusone, Bergamo oltre al cimitero di Nembro e alle sedi de L'Eco di Bergamo e Bergamonews.

2022

