https://it.sputniknews.com/20220302/anche-berlusconi-vota-contro-la-russia-dellamico-putin-alleuroparlamento-15397433.html

Anche Berlusconi vota contro la Russia dell’amico Putin all’Europarlamento

Anche Berlusconi vota contro la Russia dell’amico Putin all’Europarlamento

L’ex premier ha partecipato alla votazione da remoto da Arcore. Nei giorni scorsi aveva detto di essere preoccupato per l’escalation della crisi e di non aver... 02.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-02T09:49+0100

2022-03-02T09:49+0100

2022-03-02T09:53+0100

silvio berlusconi

vladimir putin

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/784/67/7846793_0:138:2717:1667_1920x0_80_0_0_69dc6a2e64a4d5858c21ac71813f93b1.jpg

C’è anche il voto di Silvio Berlusconi tra i 637 favorevoli alla risoluzione UE che condanna la Russia per l'attacco all'Ucraina votata dall’Europarlamento.Il presidente di Forza Italia, che è anche europarlamentare, ha votato da remoto dalla sua residenza di Villa San Martino ad Arcore.Il voto conferma la preoccupazione dell’ex premier per l'escalation della crisi e per la strategia del presidente russo Vladimir Putin, che in passato ha definito quasi un fratello e a cui lo lega un’amicizia decennale.Non ha sentito PutinNei giorni scorsi il leader di Forza Italia ha risposto “altroché” ai giornalisti, che chiedevano se fosse preoccupato dell’andamento della situazione.E aveva aggiunto di non avere avuto modo di sentire Putin.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

silvio berlusconi, vladimir putin, russia, ucraina