YouTube blocca i canali di Sputnik e RT su tutto il territorio europeo

"Abbiamo ricevuto richieste da parte di vari governi e dall'UE di intraprendere ulteriori misure in relazione ai media di proprietà statale russi. Vista l'eccezionale natura della situazione attuale, restringeremo l'accesso a RT e Sputnik in tutta l'UE questa volta", ha scritto su Twitter, lunedì, il vice-presidente per gli Affari Mondiali e per le Comunicazioni, Nick Clegg.