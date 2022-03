https://it.sputniknews.com/20220301/ucraina-litalia-trasferisce-lambasciata-da-kiev-a-leopoli-15390720.html

Ucraina, l'Italia trasferisce l'ambasciata da Kiev a Leopoli

La Farnesina ha comunicato il trasferimento dell'Ambasciata italiana in Ucraina a Leopoli, per via della precaria sicurezza nella capitale del Paese. 01.03.2022, Sputnik Italia

In mattinata, la Farnesina ha invitato gli italiani presenti a Kiev a lasciare la città.Il 24 febbraio, la Russia ha avviato un'operazione speciale per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, rispondendo alle richieste di aiuto delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, per contrastare l'aggressione delle forze ucraine.Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le forze ucraine, nulla minaccia la popolazione civile. Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi DPR e LPR stanno sviluppando un'offensiva. Ma non si parla di occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

