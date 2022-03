https://it.sputniknews.com/20220301/ucraina-draghi-litalia-deve-uscire-dalla-dipendenza-energetica-da-un-solo-paese-15384872.html

Ucraina, Draghi: "L'Italia deve uscire dalla dipendenza energetica da un solo Paese"

Il presidente del Consiglio è intervenuto in Parlamento sulla crisi in Ucraina. Nel suo discorso ha parlato della dipendenza energetica dell'Italia, di un... 01.03.2022, Sputnik Italia

L'Italia deve diversificare le fonti di approvvigionamento indipendentemente da ciò che accadrà nell'immediato alle forniture di gas russo. E' questo l'obiettivo strategico da perseguire per non essere così dipendenti dalle decisioni di un solo Paese. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mari Draghi nel suo intervento in Parlamento sulla crisi in Ucraina. "Ne va anche della nostra libertà, non solo della nostra prosperità", ha detto Draghi. Per questo è necessario: Nel frattempo il gas resterà un "utile combustibile di transizione" e servirà ragionare sia su un aumento della capacità di rigassificazione sia un possibile raddoppio della capacità del gasdotto TAP. Notizia in aggiornamento

