https://it.sputniknews.com/20220301/torino-uomo-si-sveglia-e-trova-il-ladro-ai-piedi-del-letto-15334503.html

Torino, uomo si sveglia e trova il ladro ai piedi del letto

Torino, uomo si sveglia e trova il ladro ai piedi del letto

Un cittadino del torinese è stato svegliato nel cuore della notte da un rumore a casa sua, e si è trovato faccia a faccia con un ladro che si era introdotto... 01.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-01T09:02+0100

2022-03-01T09:02+0100

2022-03-01T09:07+0100

torino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/11646643_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_13754a5e3a9ab6e30bbc9e3b068c8adf.jpg

L’uomo si è accorto che il ladro era nella stanza da letto e si è alzato di scatto. Il ladro gli semplicemente detto di stare tranquillo e lo ha poi scaraventato violentemente a terra, per portarsi verso la finestra del balcone e saltare nel cortile.La storia, che sembra presa da un film, viene raccontata dal Torino Today, che spiega anche come al ladro non sia andata poi tanto bene, poiché, oltre ad esser saltato dal balcone, si è poi ritrovato tra le braccia della polizia.Ad allertare la Polizia di Stato era stato un vicino di casa, che aveva visto l’uomo e due complici avvicinarsi alla proprietà del derubato.La polizia ha trovato il portafoglio dell’uomo derubato nella tasca del ladro, ed è stato così arrestato in flagrante.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

torino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

torino