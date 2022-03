https://it.sputniknews.com/20220301/sputnik-considera-il-marchio-ai-suoi-dipendenti-su-twitter-come-caccia-alle-streghe-15384072.html

Sputnik considera il marchio ai suoi dipendenti su Twitter come "Caccia alle streghe"

I governi occidentali si sono mossi per censurare pesantemente i media russi in lingua straniera, in relazione al conflitto in Ucraina, chiudendo siti web... 01.03.2022, Sputnik Italia

L'etichettatura da parte di Twitter degli account dei dipendenti di Sputnik equivale a una "caccia alle streghe", ha affermato l'agenzia di stampa in una nota.In precedenza, il gigante americano dei social media, aveva iniziato ad assegnare agli account del personale di Sputnik dei marchi speciali, per indicare che questi lavorano per i media statali, presumibilmente "per fornire più contesto e garantire trasparenza".Nella sua dichiarazione, l'agenzia di stampa ha affermato di attendere con impazienza marchi simili sui resoconti dei giornalisti di BBC, DW e altri media statali occidentali.La mossa di Twitter è l'ultimo attacco ai media russi da parte dei governi occidentali e dei giganti di Internet.In precedenza, gli account Instagram, Facebook e TikTok di Sputnik erano stati soggetti a restrizioni in tutta Europa, Instagram ha citato "un ordine del governo, del tribunale o di altre autorità". Microsoft ha rimosso l'app di notizie RT dal suo Windows Store, ha declassato Sputnik e RT nei risultati di Bing e ha rimosso i contenuti di Sputnik e RT da MSN e Microsoft Start.Martedì, Google Europe ha deciso di bloccare i canali YouTube "connessi a RT e Sputnik" in tutta l'EU, "con effetto immediato".A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

