https://it.sputniknews.com/20220301/sondaggi-fratelli-ditalia-resta-primo-partito-davanti-a-pd-e-lega-15388095.html

Sondaggi, Fratelli d'Italia resta primo partito davanti a PD e Lega

Sondaggi, Fratelli d'Italia resta primo partito davanti a PD e Lega

Il PD e la Lega recuperano consensi, ma restano dietro al partito di Giorgia Meloni. In calo M5S, Forza Italia e Azione di Carlo Calenda. 01.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-01T20:12+0100

2022-03-01T20:12+0100

2022-03-01T20:12+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669257_0:0:2368:1333_1920x0_80_0_0_af99bdd5661ea1f044eda255160077a7.jpg

Se si andasse subito ad elezioni anticipate, il partito più votato sarebbe Fratelli d'Italia. È quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto elaborato dall'istituto demoscopico Swg per La7, trasmesso lunedì sera dal Tg di Enrico Mentana.FdI di Giorgia Meloni resta primo partito, con il 21,3% dei consensi, nonostante il lieve calo di un decimale. Il PD accorcia le distanze e si porta al 21,1%, seguito dalla Lega al 17,2%, con una crescita che per entrambi si attesta allo 0,4%.Il M5S, dopo una breve risalita, lascia sul campo un decimale e si ferma al 13%. In calo anche Forza Italia, al 7,6%, rispetto alle precedenti rilevazioni con lo 0,2% in meno, e Azione/+Europa, che perde un decimale e rimane al 5%.Sotto la soglia di sbarramento restano Italia viva, al 2,7% (+0,3%), i Verdi, al 2,5% (-0,2%), Mpd Articolo 1, al 2,2% (-0,2%), Sinistra Italiana, al 2,1% (-0,2%), Italexit con Paragone all'1,7% (-0,3%). Non si esprime il 42% degli intervistati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia