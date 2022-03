RDIF utilizzerà tutti i mezzi disponibili per proteggere i suoi diritti a causa dalle sanzioni USA

https://it.sputniknews.com/20220301/rdif-utilizzera-tutti-i-mezzi-disponibili-per-proteggere-i-suoi-diritti-a-causa-dalle-sanzioni-usa-15389823.html

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) ha dichiarato, lunedì, che utilizzerà tutti i mezzi disponibili per proteggere i propri diritti, la propria... 01.03.2022, Sputnik Italia

RDIF non è mai stato coinvolto in alcuna attività politica, non interagisce in alcun modo con l'Ucraina e rispetta sempre pienamente le leggi dei paesi in cui ha i suoi investimenti, si legge nella nota, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno deciso di distruggere il dialogo costruttivo tra i paesi.RDIF è un investitore russo chiave nei sistemi di test per rilevare l'infezione da coronavirus, nella medicina anti-COVID e nei vaccini russi Sputnik V e Sputnik Light.In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva ordinato al Dipartimento del Tesoro di bloccare completamente il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) nei prossimi giorni.Le nazioni occidentali hanno aumentato la pressione delle sanzioni sulla Russia, dopo che questa ha avviatoun'operazione militare in Ucraina a seguito delle richieste di aiuto delle repubbliche popolari del Donbass.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

