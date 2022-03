https://it.sputniknews.com/20220301/pnrr-da-bruxelles-arriva-la-prima-rata-da-21-miliardi-per-litalia-15379374.html

Pnrr, da Bruxelles arriva la prima rata da 21 miliardi per l’Italia

La Von der Leyen certifica il raggiungimento dei primi 51 obiettivi fissati per il 2021. Il commissario all’Economia Gentiloni ricorda che non bisogna... 01.03.2022, Sputnik Italia

Luce verde per l’Italia per la prima tranche del Recovery fund. Da Bruxelles è arrivato il via libera formale della Commissione europea, grazie al raggiungimento da parte dell’Italia di 51 obiettivi previsti per il 2021.Dopo l’ok del Comitato economico finanziario, quindi, arriveranno i primi 21 miliardi di euro.È stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ad annunciare la valutazione positiva alla richiesta inviata da Roma a dicembre.La numero uno dell’esecutivo europeo ha aggiunto che l’Italia sta portando avanti un percorso di importanti riforme nella Pubblica amministrazione, nella giustizia e nella digitalizzazione.Gentiloni: per il 2022 non rallentareSubito dopo è arrivato anche il plauso del commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, che ha sottolineato come l’Italia sia sulla “buona strada”.L’ex premier, però, ha subito ricordato che non è il momento di sedersi sugli allori, perché il lavoro per il 2022 è molto lungo.I prossimi passiDopo l’ok per l’erogazione dei 21 miliardi di euro, di cui 10 sotto forma di sovvenzione e 11 di prestiti, l’Italia pensa già al prossimo obiettivo, giugno.Prima dell’estate, infatti, se saranno stati raggiungi 45 traguardi previsti dal Pnrr, il Paese potrà richiedere altri 24 miliardi di euro, sebbene ne otterrà soltanto 21, perché ogni rata tiene conto dell’anticipo del mese di agosto di 24,9 miliardi di euro.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

