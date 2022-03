https://it.sputniknews.com/20220301/novavax-non-rilancia-la-campagna-vaccinale-centro-verso-la-smobilitazione-15381241.html

Novavax non rilancia la campagna vaccinale: centro verso la smobilitazione

In netto calo sia le prime dosi che i richiami. Attesa per le prenotazioni del nuovo siero “tradizionale” in diverse Regioni. 01.03.2022, Sputnik Italia

Il record negativo di vaccinazioni è stato toccato domenica, con appena 59.814 inoculazioni, ma anche la media giornaliera è in continuo calo.Scendono sia le prime dosi, che due giorni fa sono state appena 2.185, sia i richiami, 35.325.Per questo i centri sparsi per tutto il territorio, circa 2.500, potrebbero essere presto dimezzati, pronti, però, a riaprire in vista dell’autunno, di una possibile recrudescenza e per le quarte dosi di ultracinquantenni e immunodepressi.Poche vaccinazioni tra i bambiniA frenare anche le immunizzazioni per la fascia 5-11 anni, dove si registrano al momento il doppio dei casi sulla media generale.I vaccini per i bambini, partiti il 16 dicembre, hanno totalizzato appena 1,354 milioni di dosi.Flop di Novavax?Intanto, si aspetta il risultato dell’arrivo di Novavax, il vaccino che utilizza una tecnologia più tradizionale, a base di proteine ricombinanti, e che avrebbe dovuto convincere gli indecisi.In Italia sono arrivate un milione di dosi e ne sono attesi altri due milioni.Il siero è riservato per le prime due dosi ai maggiorenni.Per vedere il vero effetto si attende che tutte le Regioni aprano le prenotazioni. Quelle che lo hanno fatto registrano una bassa affluenza al momento.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

