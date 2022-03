https://it.sputniknews.com/20220301/nato-la-spagna-invia-truppe-di-rinforzo-in-lettonia-15391874.html

NATO, la Spagna invia truppe di rinforzo in Lettonia

La Spagna invia un contingente aggiuntivo di 150 militari in Lettonia, ha comunicato il ministero della Difesa del Regno. 01.03.2022, Sputnik Italia

Attualmente nel gruppo di combattimento lettone della NATO guidato dal Canada nell'ambito del programma NATO Enhanced Forward Presence sono schierati 350 soldati spagnoli.La Spagna invia in Lettonia altri 150 soldati di unità di artiglieria da campagna, ingegneri militari e genieri.Il primo ministro Pedro Sanchez aveva affermato che la Spagna non avrebbe fornito armi offensive direttamente all'Ucraina, ma avrebbe partecipato solo mediante lo Strumento europeo per la pace.La Spagna ha anche inviato in Ucraina 20 tonnellate di aiuti umanitari e dispositivi di protezione, tra cui caschi e giubbotti antiproiettile.Al momento 800 militari spagnoli sono schierati sul fianco orientale della NATO, in particolare 350 soldati si trovano in Lettonia, quattro Eurofighter e 130 soldati di recente erano stati spostati in Bulgaria, oltre a tre navi da guerra con circa 300 marinai, che inizialmente sarebbero dovuto essere mandati nel Mar Nero, ma ora si trovano nel Mediterraneo orientale.La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali delle guarnigioni militari ucraine, al fine di evitare vittime tra i militari e i membri delle loro famiglie che lì risiedono, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

Notiziario

