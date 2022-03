https://it.sputniknews.com/20220301/mosca-definisce-astuta-la-posizione-di-borrell-sulla-chiusura-del-cielo-allaereo-di-lavrov-15389936.html

Mosca definisce "astuta" la posizione di Borrell sulla chiusura del cielo all'aereo di Lavrov

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, per la sua posizione "astuta"... 01.03.2022, Sputnik Italia

Borrell aveva dichiarato che l'Unione Europea non ha vietato al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov di recarsi alla riunione dell'UNHRC a Ginevra.A questo proposito, la portavoce del ministero degli Esteri russo ha accusato di "astuzia" il capo della diplomazia europea Josep Borrell.In precedenza, il ministero degli Esteri russo aveva riferito che l'appello al Segretariato delle Nazioni Unite su questo fatto non aveva portato a nulla e i vertici dell'organizzazione non erano stati in grado di garantire la partecipazione della missione russa guidata da Lavrov.Una fonte diplomatica a Ginevra ha riferito a RIA Novosti che la visita di Lavrov all'UNHRC e alla Conferenza sul disarmo è stata annullata a causa di un divieto di sorvolo del suo aereo da parte di numerosi paesi dell'UE.Il viaggio del ministro degli Esteri russo era previsto per il primo marzo. Lavrov avrebbe dovuto parlare alla 49a sessione dell'UNHRC martedì mattina.

