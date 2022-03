https://it.sputniknews.com/20220301/litalia-propone-nuove-misure-contro-gli-oligarchi-russi-15385102.html

L'Italia propone nuove misure contro gli "oligarchi russi"

L'Italia propone nuove misure contro gli "oligarchi russi"

L'Italia propone di adottare nuove misure contro gli "oligarchi russi" che abbiano un patrimonio di oltre 10 milioni di euro, creando il loro "registro... 01.03.2022

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, riferendo al Senato, ha dichiarato che l'Italia è pronta ad attuare ulteriori misure restrittive nel confronti della Russia, qualora ve ne fosse la necessità.Continuando la sua relazione, il Presidente Draghi ha però dichiarato quanto sia essenziale e di fondamentale importanza mantenere la via del dialogo con Mosca, auspicando che i negoziati di ieri in Bielorussia tra Ucraina e Russia possano avere successo, nonostante le tensioni.Le nazioni occidentali hanno aumentato la pressione delle sanzioni sulla Russia, dopo che questa ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina, a seguito delle richieste di aiuto del Donbass.Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione prende di mira solo le infrastrutture militari dell'Ucraina e che la popolazione civile non è in pericolo. Mosca afferma di non avere intenzione di occupare l'Ucraina e che lo scopo dell'operazione è salvare la popolazione civile dal genocidio e liberare le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, in particolare attraverso la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

