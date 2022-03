Lavrov: le armi nucleari USA in Europa sono inaccettabili per la Russia, è ora di riportarle a casa

https://it.sputniknews.com/20220301/lavrov-le-armi-nucleari-usa-in-europa-sono-inaccettabili-per-la-russia-e-ora-di-riportarle-a-casa-15384708.html

Il ministro degli Esteri russo si è espresso riguardo alla presenza di armi nucleari USA nel territorio europeo. 01.03.2022, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che la presenza di armi nucleari statunitensi in Europa è semplicemente inaccettabile per Mosca.Lavrov ha affermato che nella situazione attuale è importante prevenire un nuovo round della corsa agli armamenti, dicendo che la Russia invita gli Stati Uniti e i loro alleati ad aderire a una moratoria sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio in Europa .Lavrov ha anche criticato la pratica delle cosiddette "missioni nucleari congiunte" che coinvolgono membri della NATO non nucleari e che, secondo lui, includono scenari di uso di armi nucleari contro la Russia.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

