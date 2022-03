https://it.sputniknews.com/20220301/lavrov-laukus-provochera-una-nuova-corsa-agli-armamenti-non-solo-nellasia-pacifico-15387111.html

Lavrov: l'AUKUS provocherà una nuova corsa agli armamenti, non solo nell'Asia-Pacifico

Lavrov: l'AUKUS provocherà una nuova corsa agli armamenti, non solo nell'Asia-Pacifico

La creazione dell'alleanza AUKUS porterà ad una nuova corsa agli armamenti, e non solo nella regione Asia-Pacifico (APAC), ha affermato il ministro degli... 01.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-01T15:36+0100

2022-03-01T15:36+0100

2022-03-01T15:36+0100

mondo

politica

difesa

nato

russia

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10353488_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_f7ab6cb07161b2e77b6ef3f58de0fe24.jpg

A metà settembre 2021 l'Australia ha stretto un accordo di difesa e sicurezza con il Regno Unito e gli Stati Uniti, nell'ambito della nuova partnership AUKUS, e ha annunciato il suo recesso da un accordo per l'acquisto di sottomarini da 56 miliardi di euro con la società francese Naval Group. L'accordo con la Francia prevedeva la produzione di 12 sottomarini d'attacco classe Barracuda.Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha quindi definito la decisione dell'Australia di rompere l'accordo "una pugnalata alle spalle". Nei recenti contatti tra i presidente di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, le parti hanno affermato che il blocco AUKUS (USA-Regno Unito-Australia) mina gli equilibri nucleari e fomenta tensioni nella regione.La Russia ha espresso più volte preoccupazione per la situazione nell'Asia-Pacifico, sostenendo che gli Stati Uniti e i loro alleati introducono forme di interazione volte a contenere altri paesi, in particolare la Cina. Tra le azioni destabilizzanti dei paesi occidentali nell'Asia-Pacifico, il ministero degli Esteri russo ha citato appunto la creazione della partnership AUKUS da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, che prevede lo schieramento di sottomarini nucleari a Canberra.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa, nato, russia, sergey lavrov