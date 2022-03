https://it.sputniknews.com/20220301/la-turchia-non-ha-intenzione-di-introdurre-sanzioni-contro-la-russia-15393813.html

La Turchia non ha intenzione di introdurre sanzioni contro la Russia

La Turchia non ha intenzione di introdurre sanzioni contro la Russia

Il portavoce del presidente turco Ibrahim Kalin ha affermato che Ankara non intende imporre sanzioni contro Mosca per mantenere aperto il canale con la Russia. 01.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-01T21:58+0100

2022-03-01T21:58+0100

2022-03-01T21:59+0100

mondo

politica

turchia

russia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/15393772_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d49b8de7d09c96792a7872c85f2b06e6.jpg

Nello scorso weekend, i paesi occidentali hanno adottato nuove sanzioni contro la Russia. In relazione all'operazione militare della Federazione Russa in Ucraina l'Unione Europea ha vietato a qualsiasi aereo russo di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'UE oltre a proibire alle sue compagnie di fornire aeromobili civili e pezzi di ricambio alla Russia. Inoltre, l'UE aveva precedentemente vietato le operazioni legate alla gestione delle riserve e dei beni della Banca centrale russa. Gli stati dell'UE avranno opportunità di condurre transazioni con la Banca di Russia se è "strettamente necessario" per garantire la stabilità finanziaria.Il capo della diplomazia dell'UE Josep Borrell ha affermato che circa la metà delle riserve finanziarie della Banca centrale della Federazione Russa sarà congelata grazie alle nuove sanzioni dell'UE. Nella serata di oggi rappresentanti permanenti dei paesi dell'UE hanno approvato la disconnessione da SWIFT di diverse banche russe.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

https://it.sputniknews.com/20220301/ue-fara-una-guerra-economica-e-finanziaria-totale-contro-la-russia---ministro-delle-finanze-15383022.html

turchia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, turchia, russia, ue