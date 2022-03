https://it.sputniknews.com/20220301/kanye-sulle-voci-di-appuntamenti-che-coinvolgono-sosia-di-kim-kardashian-non-cerca-di-impegnarsi-15366294.html

Kanye sulle voci di appuntamenti che coinvolgono sosia di Kim Kardashian: "non cerca di impegnarsi"

Kanye sulle voci di appuntamenti che coinvolgono sosia di Kim Kardashian: "non cerca di impegnarsi"

Dopo aver avuto una breve relazione con l'attrice Julia Fox che si è conclusa all'inizio di questo mese, il rapper americano Kanye West, alias Ye, è stato... 01.03.2022, Sputnik Italia

Mentre le voci sugli appuntamenti che circondano il rapper Kanye West e la sosia di Kim Kardashian Chaney Jones hanno fatto notizia dopo che i due sono stati visti uscire per un paio di settimane, diverse fonti hanno rivelato al quotidiano online TMZ che i due non sono ancora insieme ufficialmente.Le varie fonti hanno riferito a TMZ che la relazione tra Kanye, 44 e Chaney, 24 anni, era "solo per divertimento", e che Kanye era "innegabilmente attratto" da lei a causa della sua stretta somiglianza con l'ex moglie Kardashian.Kanye e Chaney hanno fatto notizia dopo essere stati visti insieme al Nobu Malibu e che lei aveva assistito al suo concerto dal vivo "2" a Miami, all'inizio di questa settimana. La Chaney è stata fotografata mentre indossava abiti simili che le facevano avere una forte somiglianza con "la Kardashian". La fonte ha detto che "non ci sono state manifestazioni pubbliche d'amore, ed erano "super-sobri", a basso tenore" mentre West era "circondato da fan".La faida tra Kanye e Kim sembra essere diventata più oscura nel bel mezzo del loro divorzio in corso da quando Kanye ha intentato una causa, obiettando all'ultima dichiarazione in tribunale di sua moglie in cui lei lo accusava di "creare angoscia emotiva" diffondendo "disinformazione" sui social media riguardo alle loro "questioni private e di cogenitorialità”. La coppia, che si è sposata il 14 maggio 2014, ha quattro figli: le figlie North e Chicago e i figli Saint e Psalm. Nel febbraio 2021 Kim ha chiesto il divorzio da Kanye dopo sette anni di matrimonio.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

