Ita amplia i suoi voli intercontinentali con il Roma-Miami

Domani partirà il primo volo dalla Capitale a Boston ed entro l’estate altri quattro collegamenti verso Stati Uniti, Brasile, Argentina e Giappone, oltre al... 01.03.2022, Sputnik Italia

L’Ita Airways, ancora in attesa del prossimo passo verso la privatizzazione e la scelta del partner che prenderà per mano la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, procede sulla strategia di crescita e di aumento delle rotte.Secondo i piani di Ita a breve ci sarà anche il raddoppio dei collegamenti con New York e poi il volo per la Grande Mela da Milano Malpensa da aprile.L’obiettivo è conquistare due dei mercati mondiali principali, gli Stati Uniti ed il Sud America da sempre mete delle vacanze italiane destinazioni con il più alto tasso di presenza italiani all’estero e italodiscendenti, oltre che imprenditori e località di business.A questi si aggiungeranno sette voli stagionali verso la Grecia, la Spagna ma anche nazionali con partenza da Fiumicino e da Linate: Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Corfù, Salonicco, Heraclion e Rodi.E ancora Dubrovnik, Spalato, Pantelleria e Lampedusa.Prosegue il rebrandingMentre la roadmap procede secondo i piani, anche il rinnovo dell’identità visiva di Ita va avanti.In particolare per quanto riguarda gli aerei. I velivoli Alitalia, bianchi con il tricolore erano spesso dedicati ai poeti e agli artisti italiani, adesso Ita ha deciso di dedicarli agli atleti azzurri.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

2022

