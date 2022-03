https://it.sputniknews.com/20220301/gli-account-tiktok-dei-media-sostenuti-dal-governo-russo-sono-stati-bloccati-in-tutta-lue-15379173.html

Gli account TikTok dei media "sostenuti dal governo russo" sono stati bloccati in tutta l'Ue

Gli account TikTok dei media "sostenuti dal governo russo" sono stati bloccati in tutta l'Ue

Gli account TikTok dei media affiliati alla Russia, inclusi RT e Sputnik, non sono ora più disponibili per gli utenti dell'Unione Europea, secondo quanto... 01.03.2022

I corrispondenti di Sputnik in Spagna e Germania hanno confermato che gli account RT e Sputnik non erano disponibili nei due paesi nelle prime ore di oggi, martedì 1 marzo.Ore prima, Sputnik, aveva confermato che la sua pagina Instagram era già bloccata nell'UE.Nick Clegg, vicepresidente degli affari globali e delle comunicazioni di Meta, ha dichiarato su Twitter che la sua azienda (ex Facebook) avrebbe limitato l'accesso all'emittente RT e all'agenzia di stampa Sputnik in tutta l'Unione europea a seguito delle richieste dei governi dell'UE.Domenica, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l'intenzione dell'Unione europea di vietare i media russi di proprietà statale, tra cui RT, Sputnik e le loro sussidiarie, nell'ambito delle nuove sanzioni imposte al paese nel corso della sua operazione militare in Ucraina.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

