Gb, salvata da vigili del fuoco mucca intrappolata in uno stagno

Gb, salvata da vigili del fuoco mucca intrappolata in uno stagno

In Gran Bretagna i vigili del fuoco hanno salvato una mucca rimasta sommersa in un profondo stagno di liquami fino al collo. 01.03.2022, Sputnik Italia

I vigili del fuoco della stazione di Lutterworth hanno dichiarato in un post su Facebook di essere intervenuti insieme ad un'altra unità di soccorso del Leicestershire quando una mucca è stata vista sommersa in uno stagno di liquami in una fattoria vicino a Whetstone.I vigili del fuoco hanno detto che la mucca rischiava di annegare nel liquame, che era composto da acqua e letame di vacca come fertilizzante. Le foto condivise dalla stazione di Lutterworth mostrano i soccorritori che si avventurano nello stagno usando una zattera gonfiabile. I vigili del fuoco hanno utilizzato delle funi per riportare l'animale in salvo sulla terraferma. A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

