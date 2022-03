https://it.sputniknews.com/20220301/deputato-tedesco-afferma-che-la-nato-e-responsabile-della-crisi-in-ucraina-15381017.html

Deputato tedesco afferma che la NATO è responsabile della crisi in Ucraina

Secondo il membro del Bundestag, il dibattito sull'adesione dell'Ucraina alla NATO è stato l'innesco di questa situazione. La riluttanza dell'Occidente a fare... 01.03.2022

Alice Weidel, co-leader del partito politico tedesco Alternativa per la Germania, noto anche come AfD, ha espresso il suo punto di vista sull'attuale situazione di tensione intorno all'Ucraina, definendola "un fallimento dell'Occidente" e aggiungendo anche che questo non è riuscito a garantire la neutralità di Kiev.Domenica, parlando al parlamento tedesco, il politico ha affermato che il suo partito desidera che siano prese misure tempestive "per mettere l'Ucraina e tutti gli altri paesi circostanti in uno stato neutrale e non spingere continuamente le frontiere della NATO dell'espansione verso est".La Weidel ha espresso un'opinione secondo cui mantenere la promessa di neutralità dell'Ucraina avrebbe potuto rassicurare la Russia sui suoi problemi di sicurezza. Weidel, inoltre, ha sottolineato che Mosca aveva argomentato chiaramente il problema per 20 anni. E anche gli Stati Uniti, ad esempio, non tollererebbero alcun potere ostile nel loro cortile, ha aggiunto.La Weidel ha ribadito che questo "insulto" alla Russia è stato il motivo principale della situazione in Ucraina. E per di più l'Occidente ha una certa responsabilità per la situazione, perché gli intransigenti si sono rigidamente attaccati alla prospettiva dell'adesione dell'Ucraina alla NATO e, così facendo, hanno negato con arroganza lo status alla Russia di grande potenza.Secondo il membro del parlamento, "è stato un errore totale" stuzzicare l'Ucraina con promesse irrealizzabili, come quella di poter aderire all'UE e alla NATO.La NATO e soprattutto Germania e Francia avrebbero dovuto intervenire tempestivamente, ha affermato il politico. Inoltre, l'attuale crisi mette in moto processi politici "che in seguito potremmo non essere più in grado di controllare".Le nazioni occidentali hanno aumentato la pressione delle sanzioni sulla Russia, dopo che questa ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina, a seguito delle richieste di aiuto del Donbass.Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione prende di mira solo le infrastrutture militari dell'Ucraina e che la popolazione civile non è in pericolo. Mosca afferma di non avere intenzione di occupare l'Ucraina e che lo scopo dell'operazione è salvare la popolazione civile dal genocidio e liberare le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, in particolare attraverso la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

