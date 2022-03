https://it.sputniknews.com/20220301/cingolani-nessun-problema-con-il-gas-per-litalia-nel-breve-periodo-15392770.html

Cingolani: “Nessun problema con il gas per l’Italia nel breve periodo”

Il ministro della Transizione ecologica sottolinea che bisogna spingere sulla diversificazione delle fonti per rendere il Paese e l’Ue meno dipendenti dal gas... 01.03.2022, Sputnik Italia

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani si mostra ottimista dopo la riunione dei ministri dell’Energia Ue che hanno affrontato il tema della dipendenza del blocco dal gas, in particolare da quello provieniente dalla Russia.Per Cingolani, nel breve periodo, l'Italia non resterà senza gas, è il giudizio.Quindi il problema non è la stretta attualità, con la stagione fredda che volge al termine, ma Cingolani pensa già al prossimo autunno.Puntare tutto sulle rinnovabiliCingolani spiega che il governo italiano spingerà l’acceleratore sulle fonti verdi di energia.Il tema è presente nell’agenda della maggior parte dei Paesi Ue e l’obiettivo è una semplificazione delle procedure, in modo da procedere più in fretta.E poi una nota sulle dichiarazioni del premier Mario Draghi sulle centrali a carbone."Il premier non ha mai detto che dobbiamo riaprire le centrali a carbone. C'è una regola per cui se hai un momento di contingente difficoltà, ad esempio per un picco forte di freddo in quel momento tu puoi dare priorità all'elettricità prodotta dal carbone; ma non è che apri nuove centrali".A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

