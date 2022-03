https://it.sputniknews.com/20220301/basta-espansionismo-imperialista-i-progressisti-statunitensi-chiedono-che-la-nato-venga-sciolta-15378590.html

"Basta espansionismo imperialista": i progressisti statunitensi chiedono che la NATO venga sciolta

"Basta espansionismo imperialista": i progressisti statunitensi chiedono che la NATO venga sciolta

I Socialisti Democratici d'America (DSA) hanno criticato "l'espansionismo imperialista" degli Stati Uniti e la mancata risposta alle richieste di sicurezza... 01.03.2022, Sputnik Italia

Pur accusando la Russia di "aggressione", DSA ha affermato che gli Stati Uniti hanno "preparato il terreno per questo conflitto"."DSA riafferma il proprio appello affinché gli Stati Uniti si ritirino dalla NATO e pongano fine all'espansionismo imperialista che ha posto le basi per questo conflitto", afferma la dichiarazione. “Chiediamo agli attivisti contro la guerra negli Stati Uniti e in tutto il mondo di opporsi a violente escalation, chiedere una soluzione diplomatica duratura e sottolineare la necessità cruciale di accettare tutti i rifugiati derivanti da questa crisi”.Alla fine del 2021, la Russia aveva proposto bozze di trattato con gli Stati Uniti e la NATO sulle garanzie di sicurezza, compreso lo stop all'espansione dell'alleanza verso est e la creazione di basi militari nei paesi post-sovietici. Le proposte contenevano anche il non dispiegamento di armi d'attacco della NATO vicino ai confini russi e il ritiro delle forze dell'alleanza nell'Europa orientale alle posizioni del 1997.Secondo il leader russo, tutta la responsabilità dello spargimento di sangue spetta alle autorità ucraine. Ha invitato l'esercito ucraino a non seguire i loro ordini "criminali" e a deporre le armi.Successivamente, il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze armate russe non stanno lanciando attacchi contro le città ucraine e stanno prendendo di mira solo le infrastrutture militari. Mosca ha sottolineato che non è interessata al territorio ucraino e ritirerà le sue forze dopo la conclusione della “smilitarizzazione” e della “denazificazione” di Kiev, che si è rifiutata di rispettare gli accordi di Minsk e che per anni ha fatto guerra nella regione del Donbass.La Russia ha ripetutamente affermato che la NATO non ha tenuto conto delle preoccupazioni di sicurezza di Mosca legate alla concentrazione della sua capacità militare vicino ai confini russi e ha rifiutato di garantire un'ulteriore espansione verso est.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

