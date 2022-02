https://it.sputniknews.com/20220228/zelensky-libera-i-detenuti-con-esperienza-militare-15365535.html

Zelensky libera i detenuti con esperienza militare

Zelensky libera i detenuti con esperienza militare

Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina libererà i detenuti con esperienza di combattimento dalle carceri del paese e li invierà nelle... 28.02.2022, Sputnik Italia

“Approvata una decisione non facile dal punto di vista morale, ma utile dal punto di vista della difesa del nostro Paese. In condizioni di legge marziale, i veterani di guerra e gli ucraini con una vera esperienza di combattimento saranno rilasciati dalla custodia e potranno fare ammenda per la loro colpa nei punti più caldi del conflitto", ha detto Zelensky in un discorso lunedì.La decisione di Zelensky arriva in seguito alla decisione delle autorità di Kiev venerdì di distribuire oltre 18.000 fucili d'assalto ai residenti, senza fare domande, senza bisogno di identificazione.La misura è stata immediatamente seguita da notizie diffuse di saccheggi e predoni, attacchi a civili e scontri a fuoco nelle strade della capitale tra membri di bande pesantemente armate, battaglioni nazionalisti e militari ucraini, con la città che è rapidamente degenerata nell'illegalità.Il legislatore dell'opposizione ucraino Ilya Kiva ha criticato le autorità sulla decisione di distribuire le armi da fuoco, suggerendo che si trattava essenzialmente di "una licenza per omicidio" e affermando che i combattenti delle cosiddette forze di difesa territoriale avevano già ucciso dozzine di civili.La lunga crisi in Ucraina, iniziata dopo un colpo di stato sostenuto dall'Occidente a Kiev nel 2014, è aumentata drammaticamente alla fine della scorsa settimana dopo che la Russia ha lanciato un'operazione militare per smilitarizzare il paese.

