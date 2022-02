https://it.sputniknews.com/20220228/usa-carolina-del-sud-la-polizia-sventa-un-tentativo-di-intrusione-domestica-di-un-serpente-15364222.html

Usa, Carolina del Sud: la polizia sventa un tentativo di intrusione domestica di un serpente

Usa, Carolina del Sud: la polizia sventa un tentativo di intrusione domestica di un serpente

Insolita chiamata per la polizia della Carolina del Sud, negli Stati Uniti: un cittadino ha chiamato la centrale di polizia chiedendo aiuto per un serpente... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T22:28+0100

2022-02-28T22:28+0100

2022-02-28T22:28+0100

usa

mondo

curiosità

polizia

animali

biologia

serpente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/02/9967444_0:79:1921:1159_1920x0_80_0_0_d3fcc9d17a4e377d1983494daf1ac845.jpg

La polizia della Carolina del Sud ha risposto a un'insolita richiesta di aiuto: un cittadino ha riferito che un serpente stava cercando di entrare. L'episodio è avvenuto a Pickens ed è riportato dal dipartimento di polizia stesso, in un post su Facebook.Gli agenti di polizia sono "entrati in azione" quando "hanno appreso che un cittadino aveva un serpente di tipo "Black Rat" che tentava di entrare nella loro casa senza permesso". La polizia ha poi riferito che a causa dei cambiamenti climatici e dell'innalzamento delle temperature, i residenti potrebbero trovarsi di fronte ad un aumento di simili "incursioni" da parte di questi animali."Il sospettato è stato rilasciato di nuovo in natura", ha detto il dipartimento.

https://it.sputniknews.com/20220117/ll-piu-antico-animale-ibrido-bioingegnerizzato-del-mondo-scoperto-in-siria-14639752.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, mondo, curiosità, polizia, animali, biologia, serpente