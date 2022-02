https://it.sputniknews.com/20220228/ucraina-pietro-parolin-bisogna-fermare-lescalation-in-e-trattare-15357191.html

Ucraina, Pietro Parolin: bisogna fermare l’escalation e trattare

Ucraina, Pietro Parolin: bisogna fermare l’escalation e trattare

Il Segretario di Stato del Vaticano Pietro Parolin dialogando con alcuni giornalisti rilascia dichiarazioni sulla crisi in corso in Ucraina. Auspica la pace... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T08:44+0100

2022-02-28T08:44+0100

2022-02-28T09:05+0100

vaticano

roma

diplomazia

mondo

geopolitica

sicurezza

annuncio

papa francesco

religione

dichiarazioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/13227001_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5cdfa55bbf32a606619cb50cd8f93b08.jpg

Il Segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin in una intervista congiunta con quattro quotidiani nazionali (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il Messaggero) parla della crisi in corso in Ucraina esprimendo forte preoccupazione per un allargamento eventuale del conflitto.Il cardinale asupica di evitare ogni escalation militare, di fermare i bombardamenti.Esorta ad una apertura delle trattative per evitare un allargamento ulteriore del conflitto. Proprio su questo punto il religioso espirme forti timori, ribattendo, come riferisce Vatican News:Ha poi assicurato che la Santa Sede è “pronta a facilitare il negoziato tra Russia e Ucraina”.Parolin paventa il ritorno ad una nuova "guerra fredda", assolutamente da evitare: "Anche l’eventuale ritorno a una nuova guerra fredda con due blocchi contrapposti è uno scenario inquietante. Va al contrario di quella cultura della fraternità che Papa Francesco propone come unico cammino per costruire un mondo giusto, solidale".Intanto Papa Francesco è andato a bussare alla sede diplomatica della Federazione russa in via della Conciliazione lo scorso venerdì. La mossa politica di papa Bergoglio è assolutamente inedita e del tutto al di fuori del protocollo. Mai prima d'ora un pontefice, nel bel mezzo di un conflitto, aveva letteralmente bussato alla porta di uno dei Paesi belligeranti per farsi ricevere dall'ambasciatore e implorare un aiuto umanitario.A tal proposito il cardinale Parolin rinnova l'appello alla diplomazia, citando tra l'altro le parole di papa Pio XII alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale, che auspicavano un dialogo tra le parti in campo, parafrasando, nel nome della comprensione reciproca, come traspare dalle stesse parole del Segretario riportate ancora da Vatican News:Il segretario di Stato ha poi menzionato l'annosa questione dei rapporti tra le due Chiese, elogiando i Capi delle Chiese Ortodosse per gli appelli "che manifestano disponibilità a lasciare da parte il ricordo delle ferite reciproche e a lavorare per la pace".Le due Chiese d'altro canto “concordano nell'esprimere grave preoccupazione per la situazione e nell’affermare che, al di là di ogni altra considerazione, i valori della pace e della vita umana sono quanto sta veramente a cuore alle Chiese”.Il Segretario ha concluso il suo intervento auspicando una ripresa della trattativa della diplomazia internazionale e la pace.

https://it.sputniknews.com/20220223/ucraina-papa-francesco-ho-un-grande-dolore-nel-cuore-basta-sofferenze-15270496.html

vaticano

roma

donbass

ucraina

kiev

mosca

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaticano, roma, diplomazia, mondo, geopolitica, sicurezza, annuncio, papa francesco, religione, dichiarazioni, segretario di stato, trattative, chiesa cattolica, chiesa ortodossa, donbass, repubblica popolare di lugansk, repubblica popolare di donetsk, ucraina, kiev, mosca, russia, nato, conflitto, guerra, pace, bombardamenti